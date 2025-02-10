Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко:

«Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в «Манчестер Сити», так и в «Арсенале» его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его».

Ранее Юрий Дмитрулин высказался о полузащитнике киевского «Динамо» Николае Шапаренко.