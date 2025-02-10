Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко
Англия
10 февраля 2025, 12:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:23
2075
1

Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко

Юрий Дмитрулин считает, что Александра используют неправильно

10 февраля 2025, 12:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:23
2075
1
Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко:

«Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в «Манчестер Сити», так и в «Арсенале» его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его».

Ранее Юрий Дмитрулин высказался о полузащитнике киевского «Динамо» Николае Шапаренко.

По теме:
«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Юрий Дмитрулин Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
Футбол | 10 февраля 2025, 12:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится 31-го мая 2025 года

Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Футбол | 09 февраля 2025, 13:38 3
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе

У Томаша Кендзеры и Тайсона проблемы с законом в Греции

«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Футбол | 10.02.2025, 01:45
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Футбол | 09.02.2025, 14:08
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Футбол | 10.02.2025, 11:03
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Тренерам мабуть видніше, як в своїй команді використовувати того чи іншого гравця. Вони ж не вороги собі і відповідають за результат
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 7
Бокс
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем