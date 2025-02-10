Англия10 февраля 2025, 12:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:23
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Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко
Юрий Дмитрулин считает, что Александра используют неправильно
10 февраля 2025, 12:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:23
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Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался об украинском защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко:
«Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в «Манчестер Сити», так и в «Арсенале» его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его».
Ранее Юрий Дмитрулин высказался о полузащитнике киевского «Динамо» Николае Шапаренко.
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Тренерам мабуть видніше, як в своїй команді використовувати того чи іншого гравця. Вони ж не вороги собі і відповідають за результат
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