Неймар без голов. Сантос не переиграл Новоризонтино на выезде

9 февраля в матче 8-го тура бразильской Лиги Паулиста встречались «Новоризонтино» и «Сантос».

Все внимание было приковано к Неймару, который вышел в этой игре со стартовых минут.

Однако у «Сантоса» мало что получалось на поле. Команда в основном вынуждена была защищаться, поскольку соперник создавал немало моментов.

Во втором тайме игроки «Сантоса» смогли завладеть мячом, но это не принесло пользы.

Звездный Неймар провел на поле 75 минут, после чего был заменен.

Игроки «Новоризонтино» имели несколько хороших моментов, чтобы забить, но матч завершился нулевой ничьей.

После 8-го тура «Новоризонтино» занимает 7-ю позицию, а «Сантос» - 10-ю. Неймар пока не отмечался голами в двух сыгранных матчах.

Чемпионат Бразилии. Палиста. 8-й тур. 9 февраля

Новоризонтино - Сантос - 0:0

Видеообзор матча