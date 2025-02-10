Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар без голов. Сантос не переиграл Новоризонтино на выезде
Бразилия
10 февраля 2025, 04:42 | Обновлено 10 февраля 2025, 05:04
78
0

Неймар без голов. Сантос не переиграл Новоризонтино на выезде

Звездный бразилец впервые вышел в основе

10 февраля 2025, 04:42 | Обновлено 10 февраля 2025, 05:04
78
0
Неймар без голов. Сантос не переиграл Новоризонтино на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля в матче 8-го тура бразильской Лиги Паулиста встречались «Новоризонтино» и «Сантос».

Все внимание было приковано к Неймару, который вышел в этой игре со стартовых минут.

Однако у «Сантоса» мало что получалось на поле. Команда в основном вынуждена была защищаться, поскольку соперник создавал немало моментов.

Во втором тайме игроки «Сантоса» смогли завладеть мячом, но это не принесло пользы.

Звездный Неймар провел на поле 75 минут, после чего был заменен.

Игроки «Новоризонтино» имели несколько хороших моментов, чтобы забить, но матч завершился нулевой ничьей.

После 8-го тура «Новоризонтино» занимает 7-ю позицию, а «Сантос» - 10-ю. Неймар пока не отмечался голами в двух сыгранных матчах.

Чемпионат Бразилии. Палиста. 8-й тур. 9 февраля

Новоризонтино - Сантос - 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Кулушевски проводит самый результативный сезон в карьере
ВИДЕО. Де Дзерби на высоте. Марсель на выезде переиграл Анже
Севилья – Барселона – 1:4. Беспощадная машина. Видео голов и обзор
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Новоризонтино Неймар видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Футбол | 09 февраля 2025, 19:51 29
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко

Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца

ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба
Футбол | 09 февраля 2025, 23:34 1
ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба
ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба

Знакомимся с избранницей Кауа Элиаса

Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Футбол | 10.02.2025, 03:47
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Футбол | 09.02.2025, 16:47
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Футбол | 09.02.2025, 09:37
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 11
Футбол
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
08.02.2025, 10:53 1
Бокс
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 3
Футбол
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем