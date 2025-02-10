Сын легендарного футболиста Англии будет играть за другую сборную

22-летний английский футболист «Уигана» Джеймс Каррагер получил мальтийское гражданство и желает выступать за национальную сборную.

Об этом сообщает издание Times of Malta.

Сын легендарного игрока сборной Англии и «Ливерпуля» получил гражданство другой страны благодаря дедушке, который родом из Мальты.

Младший Каррагер воспитанник академии футбола «Ливерпуль». На профессиональном уровне выступает за «Уиган». Игрок был кандидатом в молодежную сборную Англии, но в итоге в нее не вызывался.

В Мальтийской футбольной ассоциации уже подтвердили, что Джеймс Каррагер уже предварительно дал согласие на выступления за национальную сборную Мальты.