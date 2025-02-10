Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын легендарного футболиста Англии будет играть за другую сборную
Англия
10 февраля 2025, 03:35 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:37
167
0

Сын легендарного футболиста Англии будет играть за другую сборную

Джеймс Каррагер-младший получил гражданство Мальты

10 февраля 2025, 03:35 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:37
167
0
Сын легендарного футболиста Англии будет играть за другую сборную
timesofmalta.com. Джейми Каррагер и Джеймс Каррагер

22-летний английский футболист «Уигана» Джеймс Каррагер получил мальтийское гражданство и желает выступать за национальную сборную.

Об этом сообщает издание Times of Malta.

Сын легендарного игрока сборной Англии и «Ливерпуля» получил гражданство другой страны благодаря дедушке, который родом из Мальты.

Младший Каррагер воспитанник академии футбола «Ливерпуль». На профессиональном уровне выступает за «Уиган». Игрок был кандидатом в молодежную сборную Англии, но в итоге в нее не вызывался.

В Мальтийской футбольной ассоциации уже подтвердили, что Джеймс Каррагер уже предварительно дал согласие на выступления за национальную сборную Мальты.

По теме:
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
«Это печально». Легенда Ман Юнайтед высказался об уходе Рэшфорда
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
чемпионат Англии по футболу Уиган Джейми Каррагер сборная Мальты по футболу смена гражданства
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОСТЕКОГЛУ: «У нас отсутствуют 11 игроков основы. Мы так играем месяцами»
Футбол | 10 февраля 2025, 03:20 0
ПОСТЕКОГЛУ: «У нас отсутствуют 11 игроков основы. Мы так играем месяцами»
ПОСТЕКОГЛУ: «У нас отсутствуют 11 игроков основы. Мы так играем месяцами»

«Тоттенхэм» снова проигрывает, но теперь в Кубке

Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко
Футбол | 09 февраля 2025, 21:55 2
Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко
Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко

Лондонский клуб покинут 7 футболистов

Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Футбол | 09.02.2025, 09:37
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Бокс | 09.02.2025, 08:49
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Футбол | 09.02.2025, 18:57
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
08.02.2025, 10:53 1
Бокс
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 14
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
08.02.2025, 12:21 7
Бокс
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем