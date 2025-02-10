ФОТО. Девушка футболиста Реала красиво показала грудь. Эстетика

Девушка нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоеса, Бруна Ротта, впечатлила Instagram своей новой публикацией.

Девушка поделилась эффектными кадрами в кожаном наряде, подчеркнув красивую фигуру.

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Избранница футболиста сделала особенный акцент на грудь, собрав уже 60 тысяч лайков на этой публикации.

Бруна Ротта – звездный финтес-тренер в Бразилии и Испании с многомиллионной аудиторией. С Родриго в отношениях с 2023 года.