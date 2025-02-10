ВИДЕО. Танец Криштиану Роналду с мамой, который расстопил сердца

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду впечатлил всех танцем с мамой во время празднования своего 40-летия.

В соцсетях набирает популярности видео, на котором Роналду танцует с мамой Марией Долореш Авейру под песню пуэрториканского исполнителя Рау Алехандро.

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Вечеринка в честь дня рождения легендарного футболиста состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Этот парень лучший, у него четкое представление о жизни, семье, работе и целях», – футбольные фаны в восторге от Криштиану Роналду.

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