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  4. Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дохе
WTA
10 февраля 2025, 02:37 |
46
0

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/32 финала состоится 10 февраля, ориентировочное время начала игры – 17:30

10 февраля 2025, 02:37 |
46
0
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

9 февраля на турнире в Дохе свою встречу проведут Элина Свитолина и Маркета Вондроушова. Встреча должна начаться в 17:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Одна из самых успешных теннисисток в одиночном разряде продолжает играть на топ-уровне. Сейчас Элине 30 лет, ее главная мечта – выиграть турнир Большого Шлема.

На Aus Open украинка смотрелась очень хорошо, смогла выбить из борьбы сильную итальянку Жасмин Паолини – 2:6, 6:4, 6:0. Свитолина на упомянутом мейджоре дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю, американке Мэдисон Киз – 6:3, 3:6, 4:6.

После этого теннисистка играла только в Линце, где проиграла первый свой матч, неожиданно уступив «нейтралке» Блинковой – 4:6, 4:6. Пусть у Свитолиной нет большой мощности в ударах или подаче, ее козырь выносливость и хорошая игра на задней линии, где она готова тянуть самые сложные мячи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Маркета Вондроушова

Чешская спортсменка широко известна любителям тенниса, ее главным достижением является выигрыш Уимблдона в 2023-м году, а также «серебро» Олимпиады 2021-го года.

Вондроушова неудачно для себя начала этот сезон, в Аделаиде она снялась во втором круге, выигрывая по сетам у «нейтралки» Дианы Шнайдер. Травма оказалась настолько серьезной, что пришлось пропустить Aus Open. Спортсменка попробовала свои силы на недавнем турнире в Абу-Даби, где прошла британку Эмму Радукану – 6:3, 6:4, а потом Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:2, 6:3. В четвертьфинале Вондроушова уступила будущему победителю турнира Белинде Бенчич – 5:7, 3:6.

Чешке 25 лет, она в расцвете сил, но пропустила вторую половину прошлого сезона из-за операции на плече. Спортсменка пытается вернуть былые кондиции, сейчас она в неплохой форме. В Абу-Даби Вондроушова допускала в среднем шесть двойных ошибок за игру, а также нестабильно подавала, от 43 до 61 составлял процент первой подачи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Личные встречи

Спортсменки играли между собой шесть раз, первые три матча выиграла Свитолина, а потом три победы кряду одержала Вондроушова, поэтому счет сейчас 3:3. Стоит признать, что самые важные матчи остались за чешкой, это были полуфинал Олимпиады в 2021-м году, а также полуфинал Уимблдона в 2023-м году.

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, между собой сыграют две опытные и сильные теннисистки, которые хорошо знакомы. На успех чешки сейчас можно поставить с коэффициентом 1,72, а победа Свитолиной оценивается в 2,17. Я жду напряженного матча, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
10.02.2025 -
17:30
Маркета Вондроушова
Тотал геймів більше 20.5 1.69 Сделать ставку

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Элина Свитолина Маркета Вондроушова WTA Доха прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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