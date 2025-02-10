Вестерло с Сидорчуком в составе победило Стандард

9 февраля в 25-м туре Лиги Жупиле встречались «Вестерло» и «Стандард».

Гости открыли счет на 10-й минуте. Гол забил Деннис Экерт. Далее начали забивать игроки «Вестерло». На 17-й минуте сравнял счет Иса Сакамото. Далее забил Матия Фриган на 31-й. Догуджан Гасполат отличился на 46-й минуте, а Ислам Слимани на 89-й. «Стандарт» ответил голом от Андреаса Хунтонджи на 90+3-й.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на 77-й минуте матча.

«Андерлехт» победил дома «Антверпен» со счетом 2:0. Хозяевам поля помог дубль Касппера Дольберга.

«Кортрейк» минимально уступил «Юниону» 1:2. Гости в первом тайме вышли вперед. Гол на свой счет записал Мохаммед Фусейни. Во втором тайме Шарль Ванхутте удвоил преимущество «Униона». На 90+1-й минуте Жан-Кевин Дюверн один гол отыграл.

«Беерсхот» сыграл вничью с «Шарлелуа» 1:1. Хозяева в первом тайме открыли счет. Автор гола Дайшон Редан. Во втором тайме Никола Стулич сравнял.

Лига Жупиле. 25-й тур. 9 февраля

Вестерло – Стандард – 4:2

Голы: Сакамото, 17, Фриган, 31, Гасполат, 46, Слимани, 89, – Экерт, 10, Хунтоджи, 90+3

Андерлехт – Антверпен – 2:0

Голы: Дольберг, 58, 64

Кортрейк – Юнион – 1:2

Голы: Дюверн, 90+1, – Фусейни, 34, Ванхутте, 66

Беерсхот – Шарлелуа – 1:1

Голы: Редан, 32, – Стулич, 60

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