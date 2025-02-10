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Чемпионат Бельгии
Вестерло
09.02.2025 19:30 – FT 4 : 2
Стандард
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Бельгия
10 февраля 2025, 02:54 |
15
0

Вестерло с Сидорчуком в составе победило Стандард

В воскресенье было сыграно четыре матча 25-го тура Лиги Жупиле

10 февраля 2025, 02:54 |
15
0
Вестерло с Сидорчуком в составе победило Стандард
Getty Images/Global Images Ukraine. Вестерло – Стандард

9 февраля в 25-м туре Лиги Жупиле встречались «Вестерло» и «Стандард».

Гости открыли счет на 10-й минуте. Гол забил Деннис Экерт. Далее начали забивать игроки «Вестерло». На 17-й минуте сравнял счет Иса Сакамото. Далее забил Матия Фриган на 31-й. Догуджан Гасполат отличился на 46-й минуте, а Ислам Слимани на 89-й. «Стандарт» ответил голом от Андреаса Хунтонджи на 90+3-й.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на 77-й минуте матча.

«Андерлехт» победил дома «Антверпен» со счетом 2:0. Хозяевам поля помог дубль Касппера Дольберга.

«Кортрейк» минимально уступил «Юниону» 1:2. Гости в первом тайме вышли вперед. Гол на свой счет записал Мохаммед Фусейни. Во втором тайме Шарль Ванхутте удвоил преимущество «Униона». На 90+1-й минуте Жан-Кевин Дюверн один гол отыграл.

«Беерсхот» сыграл вничью с «Шарлелуа» 1:1. Хозяева в первом тайме открыли счет. Автор гола Дайшон Редан. Во втором тайме Никола Стулич сравнял.

Лига Жупиле. 25-й тур. 9 февраля

Вестерло – Стандард – 4:2

Голы: Сакамото, 17, Фриган, 31, Гасполат, 46, Слимани, 89, – Экерт, 10, Хунтоджи, 90+3

Андерлехт – Антверпен – 2:0

Голы: Дольберг, 58, 64

Кортрейк – Юнион – 1:2

Голы: Дюверн, 90+1, – Фусейни, 34, Ванхутте, 66

Беерсхот – Шарлелуа – 1:1

Голы: Редан, 32, – Стулич, 60

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 25 18 3 4 49 - 30 57
2 Брюгге 25 15 6 4 54 - 28 51
3 Юнион Сент-Жилуаз 25 12 10 3 39 - 21 46
4 Андерлехт 25 12 6 7 44 - 23 42
5 Антверпен 25 11 7 7 43 - 28 40
6 Гент 25 9 10 6 35 - 28 37
7 Стандард 25 9 8 8 19 - 27 35
8 Шарлеруа 25 9 6 10 30 - 28 33
9 Дендер 25 8 7 10 29 - 41 31
10 Вестерло 25 8 5 12 44 - 44 29
11 Серкль Брюгге 25 7 8 10 26 - 36 29
12 Ауд-Хеверле 25 6 11 8 20 - 25 29
13 Мехелен 25 7 7 11 40 - 37 28
14 Сент-Трюйден 25 5 8 12 30 - 48 23
15 Кортрейк 25 5 4 16 20 - 47 19
16 Беерсхот 25 2 8 15 22 - 53 14
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Стандард Андерлехт Антверпен Кортрейк Юнион Сен-Жилуаз
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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