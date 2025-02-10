Вестерло с Сидорчуком в составе победило Стандард
В воскресенье было сыграно четыре матча 25-го тура Лиги Жупиле
9 февраля в 25-м туре Лиги Жупиле встречались «Вестерло» и «Стандард».
Гости открыли счет на 10-й минуте. Гол забил Деннис Экерт. Далее начали забивать игроки «Вестерло». На 17-й минуте сравнял счет Иса Сакамото. Далее забил Матия Фриган на 31-й. Догуджан Гасполат отличился на 46-й минуте, а Ислам Слимани на 89-й. «Стандарт» ответил голом от Андреаса Хунтонджи на 90+3-й.
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук появился на 77-й минуте матча.
«Андерлехт» победил дома «Антверпен» со счетом 2:0. Хозяевам поля помог дубль Касппера Дольберга.
«Кортрейк» минимально уступил «Юниону» 1:2. Гости в первом тайме вышли вперед. Гол на свой счет записал Мохаммед Фусейни. Во втором тайме Шарль Ванхутте удвоил преимущество «Униона». На 90+1-й минуте Жан-Кевин Дюверн один гол отыграл.
«Беерсхот» сыграл вничью с «Шарлелуа» 1:1. Хозяева в первом тайме открыли счет. Автор гола Дайшон Редан. Во втором тайме Никола Стулич сравнял.
Лига Жупиле. 25-й тур. 9 февраля
Вестерло – Стандард – 4:2
Голы: Сакамото, 17, Фриган, 31, Гасполат, 46, Слимани, 89, – Экерт, 10, Хунтоджи, 90+3
Андерлехт – Антверпен – 2:0
Голы: Дольберг, 58, 64
Кортрейк – Юнион – 1:2
Голы: Дюверн, 90+1, – Фусейни, 34, Ванхутте, 66
Беерсхот – Шарлелуа – 1:1
Голы: Редан, 32, – Стулич, 60
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|25
|18
|3
|4
|49 - 30
|57
|2
|Брюгге
|25
|15
|6
|4
|54 - 28
|51
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|25
|12
|10
|3
|39 - 21
|46
|4
|Андерлехт
|25
|12
|6
|7
|44 - 23
|42
|5
|Антверпен
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|6
|Гент
|25
|9
|10
|6
|35 - 28
|37
|7
|Стандард
|25
|9
|8
|8
|19 - 27
|35
|8
|Шарлеруа
|25
|9
|6
|10
|30 - 28
|33
|9
|Дендер
|25
|8
|7
|10
|29 - 41
|31
|10
|Вестерло
|25
|8
|5
|12
|44 - 44
|29
|11
|Серкль Брюгге
|25
|7
|8
|10
|26 - 36
|29
|12
|Ауд-Хеверле
|25
|6
|11
|8
|20 - 25
|29
|13
|Мехелен
|25
|7
|7
|11
|40 - 37
|28
|14
|Сент-Трюйден
|25
|5
|8
|12
|30 - 48
|23
|15
|Кортрейк
|25
|5
|4
|16
|20 - 47
|19
|16
|Беерсхот
|25
|2
|8
|15
|22 - 53
|14
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