Херенвен и Твенте расписали ничью с шестью голами
В чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 22-го тура
9 февраля в Эредивизи было сыграно 5 матчей 22-го тура.
Амстердамский «Аякс» гостил у команды «Фортуна Ситтард». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором удача была на стороне «Аякса». В итоге команда победила со счетом 2:0.
«Утрехт» проиграл дома «Алмере Сити» 0:1. Единственный гол в матче забил Жуниор Кадиль.
«Валвейк» разгромил »Утрехт со счетом 5:0.
«АЗ Алмкар» переиграл «Зволле» 2:0.
Футбольное шоу устроили «Херенвен» и «Твенте». В первом тайме болельщики увидели три забитых мяча и одно удаление. Во втором команды забили на двоих еще три гола. В итоге боевая ничья 3:3
Эредивизи. 22-й тур. 9 февраля
Фортуна Ситтард – Аякс – 0:2
Голы: Вегхорст, 68, Расмуссен, 90+4
Утрехт – Алмере Сити – 0:1
Гол: Кадиль, 28
Валвейк – Бреда – 5:0
Голы: Маргарет, 6, Укили, 14, Завада, 28, 72, Локеса, 89
АЗ Алкмаар – Зволле – 2:0
Голы: Вольфе, 41, Перрот, 56
Херенвен – Твенте – 3:3
Голы: Лукович, 33, ван Эспен, 53, Гюрбюз, 90+3, - Ротс, 3, Легербильке, 23, ван Вольфсвинкель, 62
Удаление: Кейперс, 35
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|45 - 18
|51
|2
|ПСВ Эйндховен
|22
|16
|3
|3
|69 - 24
|51
|3
|Утрехт
|22
|12
|6
|4
|40 - 34
|42
|4
|АЗ Алкмаар
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|5
|Фейеноорд
|21
|11
|6
|4
|46 - 26
|39
|6
|Твенте
|21
|10
|6
|5
|44 - 30
|36
|7
|Гоу Эхед Иглс
|21
|9
|5
|7
|39 - 34
|32
|8
|Фортуна Ситтард
|22
|7
|5
|10
|29 - 40
|26
|9
|Херенвен
|22
|7
|5
|10
|26 - 41
|26
|10
|НАК Бреда
|22
|8
|2
|12
|26 - 41
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|7
|3
|11
|32 - 30
|24
|12
|Виллем-II
|22
|6
|6
|10
|25 - 31
|24
|13
|Зволле
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14
|Хераклес
|22
|5
|9
|8
|28 - 39
|24
|15
|Гронинген
|22
|6
|6
|10
|19 - 31
|24
|16
|Спарта Роттердам
|22
|4
|8
|10
|19 - 32
|20
|17
|РКК Валвейк
|22
|4
|5
|13
|31 - 45
|17
|18
|Алмере Сити
|21
|3
|4
|14
|12 - 43
|13
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