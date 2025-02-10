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Чемпионат Нидерландов
Херенвен
09.02.2025 17:45 – FT 3 : 3
Твенте
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Нидерланды
10 февраля 2025, 06:20 | Обновлено 10 февраля 2025, 06:27
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0

Херенвен и Твенте расписали ничью с шестью голами

В чемпионате Нидерландов были сыграны матчи 22-го тура

10 февраля 2025, 06:20 | Обновлено 10 февраля 2025, 06:27
30
0
Херенвен и Твенте расписали ничью с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Херенвен – Твенте

9 февраля в Эредивизи было сыграно 5 матчей 22-го тура.

Амстердамский «Аякс» гостил у команды «Фортуна Ситтард». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором удача была на стороне «Аякса». В итоге команда победила со счетом 2:0.

«Утрехт» проиграл дома «Алмере Сити» 0:1. Единственный гол в матче забил Жуниор Кадиль.

«Валвейк» разгромил »Утрехт со счетом 5:0.

«АЗ Алмкар» переиграл «Зволле» 2:0.

Футбольное шоу устроили «Херенвен» и «Твенте». В первом тайме болельщики увидели три забитых мяча и одно удаление. Во втором команды забили на двоих еще три гола. В итоге боевая ничья 3:3

Эредивизи. 22-й тур. 9 февраля

Фортуна Ситтард – Аякс – 0:2

Голы: Вегхорст, 68, Расмуссен, 90+4

Утрехт – Алмере Сити – 0:1

Гол: Кадиль, 28

Валвейк – Бреда – 5:0

Голы: Маргарет, 6, Укили, 14, Завада, 28, 72, Локеса, 89

АЗ Алкмаар – Зволле – 2:0

Голы: Вольфе, 41, Перрот, 56

Херенвен – Твенте – 3:3

Голы: Лукович, 33, ван Эспен, 53, Гюрбюз, 90+3, - Ротс, 3, Легербильке, 23, ван Вольфсвинкель, 62

Удаление: Кейперс, 35

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 21 16 3 2 45 - 18 51
2 ПСВ Эйндховен 22 16 3 3 69 - 24 51
3 Утрехт 22 12 6 4 40 - 34 42
4 АЗ Алкмаар 22 12 4 6 38 - 21 40
5 Фейеноорд 21 11 6 4 46 - 26 39
6 Твенте 21 10 6 5 44 - 30 36
7 Гоу Эхед Иглс 21 9 5 7 39 - 34 32
8 Фортуна Ситтард 22 7 5 10 29 - 40 26
9 Херенвен 22 7 5 10 26 - 41 26
10 НАК Бреда 22 8 2 12 26 - 41 26
11 НЕК Неймеген 21 7 3 11 32 - 30 24
12 Виллем-II 22 6 6 10 25 - 31 24
13 Зволле 22 6 6 10 26 - 34 24
14 Хераклес 22 5 9 8 28 - 39 24
15 Гронинген 22 6 6 10 19 - 31 24
16 Спарта Роттердам 22 4 8 10 19 - 32 20
17 РКК Валвейк 22 4 5 13 31 - 45 17
18 Алмере Сити 21 3 4 14 12 - 43 13
Полная таблица

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Фортуна Ситтард Аякс чемпионат Нидерландов по футболу Алмере Сити Утрехт АЗ Алкмаар Зволле Валвейк НАК Бреда Херенвен Твенте
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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