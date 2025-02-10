Херенвен и Твенте расписали ничью с шестью голами

9 февраля в Эредивизи было сыграно 5 матчей 22-го тура.

Амстердамский «Аякс» гостил у команды «Фортуна Ситтард». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором удача была на стороне «Аякса». В итоге команда победила со счетом 2:0.

«Утрехт» проиграл дома «Алмере Сити» 0:1. Единственный гол в матче забил Жуниор Кадиль.

«Валвейк» разгромил »Утрехт со счетом 5:0.

«АЗ Алмкар» переиграл «Зволле» 2:0.

Футбольное шоу устроили «Херенвен» и «Твенте». В первом тайме болельщики увидели три забитых мяча и одно удаление. Во втором команды забили на двоих еще три гола. В итоге боевая ничья 3:3

Эредивизи. 22-й тур. 9 февраля

Фортуна Ситтард – Аякс – 0:2

Голы: Вегхорст, 68, Расмуссен, 90+4

Утрехт – Алмере Сити – 0:1

Гол: Кадиль, 28

Валвейк – Бреда – 5:0

Голы: Маргарет, 6, Укили, 14, Завада, 28, 72, Локеса, 89

АЗ Алкмаар – Зволле – 2:0

Голы: Вольфе, 41, Перрот, 56

Херенвен – Твенте – 3:3

Голы: Лукович, 33, ван Эспен, 53, Гюрбюз, 90+3, - Ротс, 3, Легербильке, 23, ван Вольфсвинкель, 62

Удаление: Кейперс, 35

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