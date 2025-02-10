Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой. Поединок пройдет 4-м запуском на Grandstand 1 после игры Фернандес – Наварро. Ориентировочное время начала игры – 17:30 по Киеву.

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Это будет 7-й очный матч соперниц. Счет 3:3.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против 6-й сеяной Джессики Пегулы.

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