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  4. Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
10 февраля 2025, 02:08 |
49
0

Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/32 финала начнется 10 февраля, ориентировочно в 16:00 по Киеву

10 февраля 2025, 02:08 |
49
0
Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

10 февраля в Дохе начнут свои выступления Даяна Ястремская и Пейтон Стернс. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Текущий сезон складывается неплохо для украинской спортсменки, только в Брисбене она уступила в первом же матче, а уже в Хобарте дошла до четвертьфинала. На Aus Open теннисистка пробилась в третий круг, где уступила Елене Рыбакиной в двух сетах.

Самым успешным для Ястремской был турнир в Линце, она там одолела таких сильных соперниц как: Мария Саккари и Клара Таусон, не отдав до финала ни партии. В решающей битве упомянутого австрийского турнира Даяна играла против «нейтралки» Екатерины Александровой, теннисистки обменялись выигранными партиями, все решалось в третьем сете, в котором украинка повела 3:0, но в итоге уступила 5:7.

Несмотря на то, что в Линце Ястремская отыграла хорошо, к игре есть немало вопросов, так как теннисистка допускает немало ошибок из-за своей агрессивной манеры, хотя в нужный момент она могла прибавить. В этом году украинка выиграла 8 матчей из 12.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Пейтон Стернс

Американскую теннисистку нельзя назвать восходящей звездой мирового тенниса, в ней точно не видят таких перспектив, как в той же Гауфф. В свои 23 года Стернс можно считать не самым опасным середняком.

Успехами в этом сезоне теннисистка не может похвастаться, она только раз выиграла два матча кряду, да и то в квалификации турнира в Аделаиде, а потом она сразу проиграла в первом круге основной сетки Бадосе в трех сетах. На первом мейджоре года Стернс вылетела в первом круге, она имела все шансы обыграть сильную землячку Эмму Наварро, однако, не удержала перевеса, выигрывая 4:2 в третьем сете. В итоге – 7:6, 5:7, 6:7.

Последний раз американка играла в румынском Клуж, где она была третьей сеяной, при этом проиграла уже во втором круге итальянке Лючии Бронцетти – 2:6, 6:7. В общей сложности Стернс провела 8 матчей в текущем сезоне, в которых одержала 4 победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Прогноз

В данном противостоянии букмекеры изначально не выделяли фаворита, но сейчас котировки двинулись в сторону украинки, на ее успех можно поставить с коэффициентом 1,77, победа Стернс оценивается в 2,12. Ранее теннисистки между собой никогда не играли. Я думаю, такая игра может получиться затяжной, так что есть смысл задуматься о высоком тотале, но предлагаю взять чистую победу Ястремской, которая выглядит интереснее.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
10.02.2025 -
16:00
Пейтон Стернс
Победа Ястремской 1.77 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Пейтон Стернс WTA Доха прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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