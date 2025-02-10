Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против американки Пейтон Стернс (США, WTA 46). Поединок пройдет 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Кудерметова – Линетт. Ориентировочное время старта матча – 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против пятой сеяной Елены Рыбакиной.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА