Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 1000 в Дохе 10 февраля в 16:00
10 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде украинка сыграет против американки Пейтон Стернс (США, WTA 46). Поединок пройдет 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Кудерметова – Линетт. Ориентировочное время старта матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против пятой сеяной Елены Рыбакиной.
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