10 февраля на теннисном турнире в Дохе, свой матч первого круга проведут Ангелина Калинина (WTA 49) и Ребекка Шрамкова (WTA 44). Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

В этом сезоне украинская спортсменка успела сыграть на четырех турнирах. Лучше всего она выступила в Брисбене, где смогла до полуфинала турнира. Далее было не все так радужно, на Aus Open и турнире в Линце Калинина вылетала уже в первом круге, уступив Онс Жабер и Кларе Таусон соответственно.

Были неплохие перспективы в румынском Клуж, где украинка была четвертой сеянной. Там удалось в первом круге обыграть местную теннисистку Елену Габриелу Русе – 6:2, 6:3. Сложнее было во втором круге, когда Калинина обыграла Сюзан Ламменс из Нидерландов – 1:6, 6:4, 6:4. Роковой стала четвертьфинальная встреча против белорусской «нейтралки» Александры Соснович. Украинка уверенно взяла первый сет 6:2, но отдала вторую партию 4:6, в решающем третьем сете Калинина вела 5:3, подавала на матч при 6:5 в свою пользу, но допустила тай-брейк, где в итоге и проиграла.

На упомянутом румынском турнире Ангелина стабильно в каждом матче подавала первую подачу больше 60%, а в одной игре был даже 71%. Украинке надо поработать над психологией, ведь уже не раз было в этом сезоне, когда она ведет в счете, а потом позволяет соперницам сделать камбэк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Ребекка Шрамкова

Словацкая теннисистка в этом сезоне сыграла в пяти турнирах, нигде она не запомнилась яркими выступлениями. Спортсменка провела семь матчей, сумев одержать всего две победы.

Если вспомнить австралийский мейджор, Шрамкова в первом круге смогла обыграть Кэти Волынец – 3:6, 6:2, 6:2, а потом была разгромлена Игой Свентек – 0:6, 2:6. Последний раз спортсменка играла на турнире в Абу-Даби, где уступила уже в первом круге швейцарке Белинде Бенчич – 2:6, 6:3, 1:6. Именно швейцарка стала в итоге победителем упомянутого турнира.

Хоть Шрамкова и мало побеждает, практически во всех играх она выглядело конкурентно, исключением стала только упомянутая битва против польки Иги Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Шрамкова

Личные встречи

В очных противостояниях счет 1:1, в далеком 2018-м году Калинина выиграла в двух сетах на грунтовом словацком турнире, а в прошлом году Шрамкова взяла реванш в Пекине на харде.

Прогноз

Спортсменкам дают идентичные шансы на успех, победа украинки оценивается в 1,93, такой же коэффициент предлагают и на успех Шрамковой. В таком матче все могут решить мелочи, кто лучше акклиматизировался, выспался, да и просто настрой перед игрой. Жду сложного матча, хотя рискну поставить здесь на чистую победу Калининой, которая должна сделать выводы с прошлых неудач.