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10 февраля 2025, 01:44 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:46
343
0

ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции

Кристина Шацких поделилась мини-историей

10 февраля 2025, 01:44 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:46
343
0
ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции
Instagram. Кристина Шацких

Дочь легенды «Динамо» Киев Максима Шацких, Кристина Шацких, опубликовала в своём тик-ток кадры совместного времяпровождения с полузащитником киевлян Николаем Шапаренко.

Футболиста сборной Украины видно со спины и их романтические отношения с Кристиной уже больше не секрет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Турецкий уик-энд», – так коротко девушка подписала видео, в котором вместила все самые памятные и милые моменты выходных с футболистом.

«Очень красиво, побольше снимай таких влогов», – рекомендуют красавице её подписчики в TikTok.

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видео видео-реклама Николай Шапаренко Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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