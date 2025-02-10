ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции

Дочь легенды «Динамо» Киев Максима Шацких, Кристина Шацких, опубликовала в своём тик-ток кадры совместного времяпровождения с полузащитником киевлян Николаем Шапаренко.

Футболиста сборной Украины видно со спины и их романтические отношения с Кристиной уже больше не секрет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Турецкий уик-энд», – так коротко девушка подписала видео, в котором вместила все самые памятные и милые моменты выходных с футболистом.

«Очень красиво, побольше снимай таких влогов», – рекомендуют красавице её подписчики в TikTok.