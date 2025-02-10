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  4. Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2025, 01:15 |
18
0

Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 1000 в Дохе 10 февраля в 13:00

10 февраля 2025, 01:15 |
18
0
Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 44). Поединок пройдет 1-м запуском на Grandstand 3 и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против 12-й сеяной Мирры Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Ангелина Калинина Ребекка Шрамкова смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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