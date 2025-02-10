Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 44). Поединок пройдет 1-м запуском на Grandstand 3 и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против 12-й сеяной Мирры Андреевой.

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