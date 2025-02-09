ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба
Знакомимся с избранницей Кауа Элиаса
«Шахтер» объявил о подписании 18-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Кауа Элиаса.
Вместе с ним в Украину переедет и его девушка – бразильская студентка Джулия Арруда, которая впечатляет своей сексуальностью.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка обладает не только пышными формами, но и острым умом – она учится в Папском католическом университете.
Кауа уже сделал предложение красавице и она сказала «Да!».
Девушка любит путешествия и спорт – она любит играть в пляжный волейбол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чистка началась: Диана Шнайдер и Анна Калинская, к счастью, покинули тысячник в Катаре
Николо Скира сообщает: Криштиану продлил контракт с Аль-Насром