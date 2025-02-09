ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба

«Шахтер» объявил о подписании 18-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Кауа Элиаса.

Вместе с ним в Украину переедет и его девушка – бразильская студентка Джулия Арруда, которая впечатляет своей сексуальностью.

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Девушка обладает не только пышными формами, но и острым умом – она учится в Папском католическом университете.

Кауа уже сделал предложение красавице и она сказала «Да!».

Девушка любит путешествия и спорт – она любит играть в пляжный волейбол.