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  4. ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба
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09 февраля 2025, 23:34 |
1125
1

ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба

Знакомимся с избранницей Кауа Элиаса

09 февраля 2025, 23:34 |
1125
1
ФОТО. Девушка дорогостоящего новичка Шахтера – настоящая секс-бомба
Instagram. Джулия Арруда – девушка Кауа Элиаса

«Шахтер» объявил о подписании 18-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Кауа Элиаса.

Вместе с ним в Украину переедет и его девушка – бразильская студентка Джулия Арруда, которая впечатляет своей сексуальностью.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка обладает не только пышными формами, но и острым умом – она учится в Папском католическом университете.

Кауа уже сделал предложение красавице и она сказала «Да!».

Девушка любит путешествия и спорт – она любит играть в пляжный волейбол.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки Кауа Элиас
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Viktor Shuper
риготня штучна. таку можна це саме тільки якщо тобі за то платитимуть 
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