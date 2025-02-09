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Испания
09 февраля 2025, 23:17 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:10
172
2

ВИДЕО. Только вышел, а уже забил. Фермин вывел Барселону вперед

Фермин Лопес вывел испанский гранд вперед в матче с «Севильей»

09 февраля 2025, 23:17 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:10
172
2
ВИДЕО. Только вышел, а уже забил. Фермин вывел Барселону вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 46-й минуте матча вышедший на замену полузащитник госте Фермин Лопес вывел свою команду вперед. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Только вышел, а уже забил. Фермин вывел Барселону вперед

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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T-800
щас до 100 млн подоражет и можно в МЮ (Челси, Астон Виллу ...)
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