ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перебрался к лидеру Первой лиги

Воспитанник донецкого «Шахтера» Денис Свитюха официально присоединился к представителю Первой лиги «Кудровки». В новом коллективе игрок будет выступать под 20-м номером.

Последней командой Дениса стал ровенский «Верес», который в декабре 2024 года. В общей сложности за «Верес» Денис отыграл 12 матчей, отдав лишь одну результативную передачу.

Также в своей карьере Свитюха представлял цвета «Мариуполя» и испанского коллектива «Льейда».

Напомним, что «Кудровка» заняла первое место в Первой лиге в группе В. Весной команда начнет выступления в группе «Повышение».