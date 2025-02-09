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Украина. Первая лига
09 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:12
715
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перебрался к лидеру Первой лиги

Денис Свитюха присоединился к «Кудровке»

09 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:12
715
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перебрался к лидеру Первой лиги
Instagram. Денис Свитюха

Воспитанник донецкого «Шахтера» Денис Свитюха официально присоединился к представителю Первой лиги «Кудровки». В новом коллективе игрок будет выступать под 20-м номером.

Последней командой Дениса стал ровенский «Верес», который в декабре 2024 года. В общей сложности за «Верес» Денис отыграл 12 матчей, отдав лишь одну результативную передачу.

Также в своей карьере Свитюха представлял цвета «Мариуполя» и испанского коллектива «Льейда».

Напомним, что «Кудровка» заняла первое место в Первой лиге в группе В. Весной команда начнет выступления в группе «Повышение».

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Денис Свитюха Кудровка Верес Ровно Первая лига Украины Шахтер Донецк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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