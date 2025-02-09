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Испания
09 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
446
0

ВИДЕО. 2 гола за 2 минуты. Огненное начало матча Севилья – Барселона

Команды обменялись быстрыми забитыми голами

09 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
446
0
ВИДЕО. 2 гола за 2 минуты. Огненное начало матча Севилья – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте матча польский форвард гостей Роберт Левандовски открыл счет в матче, а уже в первой же атаке после розыгрыша мяча вингер хозяев поля Рубен Варгас сравнял счет. Счет 1:1 на табло на 8-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО. 2 гола за 2 минуты. Огненное начало матча Севилья – Барселона

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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