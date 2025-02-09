ФОТО. Нападающий Барселоны сошелся с бывшей. Она – дочь тренера ПСЖ

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес проявляет знаки внимание к своей бывшей девушке – Сире Мартинес.

По информации испанских медиа, 24-летний футболист и 24-летняя спортсменка снова вместе, но скрывают этот факт. Ферран недавно снова добавился в друзья к Сире, также сделала и Сира.

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Сира Мартнес является дочерью главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Ранее Луис был тренером Феррана в сборной Испании.

Напомним, что пара рассталась в 2023-м году и после этого красавицу связывали с отношениями с футболистом «Атлетико» Робином Ле Норманом и мотогонщиком Алексом Маркесом.