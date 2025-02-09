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Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
09.02.2025 17:00 – FT 1 : 1
Астерас Триполис
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Греция
09 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:21
111
0

Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции. Яремчук вышел на 83-й минуте

Команда украинца сыграла вничью с клубом «Астерас Триполи»

09 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:21
111
0
Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции. Яремчук вышел на 83-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

9 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Греции состоялся поединок между клубами «Олимпиакос» и «Астерас Триполи».

Место проведения стал стадион «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды отличились быстрыми забитыми мячами. Уже на 6-й минуте «Олимпиакос» был в роли догоняющего, поскольку гостям удалось реализовать возможность. Однако за считанные минуты хозяева установили паритет – забил Шикинью. После такого феерического начала последовала голевая засуха. В итоге коллективы расписали ничью – 1:1.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч со скамьи для запасных. Однако тренер дал шанс нападающему проявить себя – украинец появился на 83-й минуте матча.

Чемпионат Греции. 1/4 финала, 2-й матч

«Олимпиакос» – «Астерас Триполи» – 1:1

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Астерас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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