Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции. Яремчук вышел на 83-й минуте

9 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Греции состоялся поединок между клубами «Олимпиакос» и «Астерас Триполи».

Место проведения стал стадион «Георгиос Караискакис» в Пирее.

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Обе команды отличились быстрыми забитыми мячами. Уже на 6-й минуте «Олимпиакос» был в роли догоняющего, поскольку гостям удалось реализовать возможность. Однако за считанные минуты хозяева установили паритет – забил Шикинью. После такого феерического начала последовала голевая засуха. В итоге коллективы расписали ничью – 1:1.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч со скамьи для запасных. Однако тренер дал шанс нападающему проявить себя – украинец появился на 83-й минуте матча.

Чемпионат Греции. 1/4 финала, 2-й матч

«Олимпиакос» – «Астерас Триполи» – 1:1