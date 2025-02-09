Олимпиакос потерял очки в чемпионате Греции. Яремчук вышел на 83-й минуте
Команда украинца сыграла вничью с клубом «Астерас Триполи»
9 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Греции состоялся поединок между клубами «Олимпиакос» и «Астерас Триполи».
Место проведения стал стадион «Георгиос Караискакис» в Пирее.
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Обе команды отличились быстрыми забитыми мячами. Уже на 6-й минуте «Олимпиакос» был в роли догоняющего, поскольку гостям удалось реализовать возможность. Однако за считанные минуты хозяева установили паритет – забил Шикинью. После такого феерического начала последовала голевая засуха. В итоге коллективы расписали ничью – 1:1.
Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч со скамьи для запасных. Однако тренер дал шанс нападающему проявить себя – украинец появился на 83-й минуте матча.
Чемпионат Греции. 1/4 финала, 2-й матч
«Олимпиакос» – «Астерас Триполи» – 1:1
Τελικό. Ολυμπιακός - Asteras Aktor 1-1. / Full-Time. Olympiacos - Asteras Aktor 1-1.#Olympiacos #OLYAST #slgr pic.twitter.com/jNNjDTAz81— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 9, 2025
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