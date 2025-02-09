Англия09 февраля 2025, 21:03 |
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ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор
Команда Ангелоса Покстекоглу приблизилась к вылету из Кубка Англии
09 февраля 2025, 21:03 |
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В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимает Вилла Парк в Бирмингеме.
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На 64-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор
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