В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимает Вилла Парк в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор