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  4. ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор
Англия
09 февраля 2025, 21:03 |
149
0

ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор

Команда Ангелоса Покстекоглу приблизилась к вылету из Кубка Англии

09 февраля 2025, 21:03 |
149
0
ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимает Вилла Парк в Бирмингеме.

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На 64-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Бирмингемцы увеличили преимущество. Роджерс забил в ворота шпор

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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