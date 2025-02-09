Испания09 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
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Известны стартовые составы на матч Севилья – Барселона
Матч 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
09 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
646
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В воскресенье, 9 февраля, пройдет матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».
Встречу примет Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Севилья» – «Барселона»:
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