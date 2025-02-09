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Испания
09 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
646
1

Известны стартовые составы на матч Севилья – Барселона

Матч 23-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

09 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:28
646
1
Известны стартовые составы на матч Севилья – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 9 февраля, пройдет матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу примет Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Севилья» – «Барселона»:

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Барселона Севилья Севилья - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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a.fedorenko1953
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