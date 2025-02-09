Англия09 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 20:25
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ВИДЕО. Неудачи шпор продолжаются. Астон Вилла забила на первой минуте матча
Джейкоб Рэмзи открыл счет в самом начале встречи
09 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 20:25
204
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В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимает Вилла Парк в Бирмингеме.
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На 1-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Неудачи шпор продолжаются. Астон Вилла забила на первой минуте матча
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