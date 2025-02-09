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Англия
09 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 20:25
204
0

ВИДЕО. Неудачи шпор продолжаются. Астон Вилла забила на первой минуте матча

Джейкоб Рэмзи открыл счет в самом начале встречи

09 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 09 февраля 2025, 20:25
204
0
ВИДЕО. Неудачи шпор продолжаются. Астон Вилла забила на первой минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейкоб Рэмзи

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимает Вилла Парк в Бирмингеме.

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На 1-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Неудачи шпор продолжаются. Астон Вилла забила на первой минуте матча

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Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла - Тоттенхэм Тоттенхэм Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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