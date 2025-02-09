Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE

9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе, США.

В финале сыграют Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 21:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Рууда.

Шаповалов поборется за третий трофей в карьере, а Рууд попробует выиграть 13-й титул.

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