ATP09 февраля 2025, 20:02 |
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Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в США 9 февраля в 21:00
09 февраля 2025, 20:02 |
73
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9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе, США.
В финале сыграют Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 21:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Рууда.
Шаповалов поборется за третий трофей в карьере, а Рууд попробует выиграть 13-й титул.
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