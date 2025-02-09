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  4. Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
09 февраля 2025, 20:02 |
73
0

Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в США 9 февраля в 21:00

09 февраля 2025, 20:02 |
73
0
Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

9 февраля состоится финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе, США.

В финале сыграют Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 21:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Рууда.

Шаповалов поборется за третий трофей в карьере, а Рууд попробует выиграть 13-й титул.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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