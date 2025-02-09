Стала известна победительница турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

9 февраля состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В решающем поединке сыграли Лючия Бронцетти (Италия, WTA 72) и Анастасия Потапова (WTA 32). Итальянка не сумела завоевать трофей, проиграв в трех сетах за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал

Анастасия Потапова [1] – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 6:1, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Бронцетти проиграла все очные противостояния.

Бронцетти впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Потапова взяла третий титул в карьере.