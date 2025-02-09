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  4. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
WTA
09 февраля 2025, 19:45 |
673
4

Стала известна победительница турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Лючия Бронцетти не сумела переиграть Анастасию Потапову в финале

09 февраля 2025, 19:45 |
673
4
Стала известна победительница турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

9 февраля состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В решающем поединке сыграли Лючия Бронцетти (Италия, WTA 72) и Анастасия Потапова (WTA 32). Итальянка не сумела завоевать трофей, проиграв в трех сетах за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал

Анастасия Потапова [1] – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 6:1, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Бронцетти проиграла все очные противостояния.

Бронцетти впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Потапова взяла третий титул в карьере.

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Лючия Бронцетти Анастасия Потапова WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні!🇺🇦 Героям слава!🇺🇦 Дякуємо нашим відважним ЗСУ🇺🇦, завдяки яким дивимось тенісні турніри🎾! І які наближають мир!
Українці 👉 щиро привітаймо🎉🥳, вже з другим трофеєм🏆🏆 цього року в наших слов'янських сестроньок❤️❤️❤️!
🎉🥳🥰😊
Все границы в мыслях разрушу❗
Принятый тон отношений нарушу❗
И поздравлю сегодня Настюшу❗
Нам родную, славянскую душу!❗
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Sashamar
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