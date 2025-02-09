Стала известна победительница турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Лючия Бронцетти не сумела переиграть Анастасию Потапову в финале
9 февраля состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В решающем поединке сыграли Лючия Бронцетти (Италия, WTA 72) и Анастасия Потапова (WTA 32). Итальянка не сумела завоевать трофей, проиграв в трех сетах за 2 часа и 4 минуты.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал
Анастасия Потапова [1] – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 6:1, 6:2
Это была пятая встреча соперниц. Бронцетти проиграла все очные противостояния.
Бронцетти впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Потапова взяла третий титул в карьере.
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Принятый тон отношений нарушу❗
И поздравлю сегодня Настюшу❗
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