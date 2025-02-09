Англия09 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:40
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ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии
Клуб из Чемпионшипа сенсационно вышел вперед
09 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:40
531
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В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».
Встречу принимает на Хоум Парк в Плимуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
В составе хозяев поля выступает украинский защитник Максим Таловеров.
На 53-й минуте форвард «Плимута» Райан Харди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии
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