ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимает на Хоум Парк в Плимуте.

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В составе хозяев поля выступает украинский защитник Максим Таловеров.

На 53-й минуте форвард «Плимута» Райан Харди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.

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