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Англия
09 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:40
531
0

ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии

Клуб из Чемпионшипа сенсационно вышел вперед

09 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:40
531
0
ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Харди

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимает на Хоум Парк в Плимуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

В составе хозяев поля выступает украинский защитник Максим Таловеров.

На 53-й минуте форвард «Плимута» Райан Харди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Плимут озадачил Ливерпуль. Красные пропустили в Кубке Англии

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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