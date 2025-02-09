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  4. «Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 16:47 |
3374
4

«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа

Мирослава Перейма-Дубинчак представляет процесс фотосессии Владислава

09 февраля 2025, 16:47 |
3374
4
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Instagram. Мирослава Перейма-Дубинчак

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена левого защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, отреагировала на то, что ее муж продлил контракт со столичным клубом:

«Эти позы меня убивают. Я уже вижу, как ему показывали, как пальчики поставить!!! Помните, в школу приходили делать фото, а потом к ним в фотошопе добавляли звезды, машинки разные, костюмы! Вот это какая-то похожая история! 😁».

В сезоне 2024/25 Владислав Дубинчак провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 4
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didora
Що ця Мирослава мала ввиду??? Голову мороче. Сама не знає що хоче.
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0
Фанькин кот
Что у Дубинчака на уме (как-нибудь свалить из дынамки), то у его жёнушки Мирославы на языке! Интересно, как суркисня уболтала его продлить контракт? Неужели, как в лихие 90-е - пальцы под дверь и утюгом по пузу?
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-1
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