«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена левого защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, отреагировала на то, что ее муж продлил контракт со столичным клубом:

«Эти позы меня убивают. Я уже вижу, как ему показывали, как пальчики поставить!!! Помните, в школу приходили делать фото, а потом к ним в фотошопе добавляли звезды, машинки разные, костюмы! Вот это какая-то похожая история! 😁».

В сезоне 2024/25 Владислав Дубинчак провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.