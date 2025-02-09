Товарищеские матчи09 февраля 2025, 16:19 |
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ВИДЕО. Швед забил гол в ворота Зимбру. Шахтер громит соперника
Украинская команда уверенно побеждает в товарищеской игре
09 февраля 2025, 16:19 |
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9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».
Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».
На 86-й минуте полузащитник «Шахтера» Марьян Швед в штрафной площадке ударил в направлении ворот соперника. Защитник «Зимбру» оказался на мяче, но от его ноги «кожаный» оказался в сетке ворот.
«Шахтер» победил соперника со счетом 3:0.
Гол Бондаренко на 86-й минуте
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