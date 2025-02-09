ВИДЕО. Швед забил гол в ворота Зимбру. Шахтер громит соперника

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 86-й минуте полузащитник «Шахтера» Марьян Швед в штрафной площадке ударил в направлении ворот соперника. Защитник «Зимбру» оказался на мяче, но от его ноги «кожаный» оказался в сетке ворот.

«Шахтер» победил соперника со счетом 3:0.

Гол Бондаренко на 86-й минуте