Англия09 февраля 2025, 16:08 |
423
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Сыграет ли Таловеров? Известны составы на матч Плимут – Ливерпуль
Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 17:00
09 февраля 2025, 16:08 |
423
1
9 февраля начнется матч 1/16 финала Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».
Игра пройдет на «Хоум Парк» в Плимуте.
Все голы матча можно увидеть в режиме LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центральный защитник «Плимута» Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Your Greens to face Liverpool! 💚 pic.twitter.com/D4Sw1i5WFO— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025
Team news is IN 🙌 #EmiratesFACup— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2025
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