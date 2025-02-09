Сыграет ли Таловеров? Известны составы на матч Плимут – Ливерпуль

9 февраля начнется матч 1/16 финала Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на «Хоум Парк» в Плимуте.

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Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центральный защитник «Плимута» Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Your Greens to face Liverpool! 💚 pic.twitter.com/D4Sw1i5WFO — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025