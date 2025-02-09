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Англия
09 февраля 2025, 16:08 |
423
1

Сыграет ли Таловеров? Известны составы на матч Плимут – Ливерпуль

Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 17:00

09 февраля 2025, 16:08 |
423
1
Сыграет ли Таловеров? Известны составы на матч Плимут – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (справа)

9 февраля начнется матч 1/16 финала Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на «Хоум Парк» в Плимуте.

Все голы матча можно увидеть в режиме LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центральный защитник «Плимута» Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Максим Таловеров Плимут Ливерпуль Кубок Англии по футболу стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Maxi это Таловеров? Шо за прикол?
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