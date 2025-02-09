ВИДЕО. Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера в матче с Зимбру

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 60-й минуте дончане получили право на пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый взялся Артем Бондаренко, который в начале тайма привез пенальти в свои ворота. Артем голкипера переиграл.

«Шахтер» побеждает соперника со счетом 2:0.

Гол Бондаренко на 60-й минуте