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  4. ВИДЕО. Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера в матче с Зимбру
Товарищеские матчи
09 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:34
158
0

ВИДЕО. Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера в матче с Зимбру

Команды проводят товарищескую игру в Турции

09 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:34
158
0
ВИДЕО. Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера в матче с Зимбру
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 60-й минуте дончане получили право на пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый взялся Артем Бондаренко, который в начале тайма привез пенальти в свои ворота. Артем голкипера переиграл.

«Шахтер» побеждает соперника со счетом 2:0.

Гол Бондаренко на 60-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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