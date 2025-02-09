Товарищеские матчи09 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:34
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ВИДЕО. Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера в матче с Зимбру
Команды проводят товарищескую игру в Турции
09 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:34
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9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».
Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».
На 60-й минуте дончане получили право на пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый взялся Артем Бондаренко, который в начале тайма привез пенальти в свои ворота. Артем голкипера переиграл.
«Шахтер» побеждает соперника со счетом 2:0.
Гол Бондаренко на 60-й минуте
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