ВИДЕО. Голкипер Шахтера Фесюн отразил пенальти от игрока Зимбру

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 48-й минуте неудачные действия в защите Артема Бондаренко привели к одиннадцатиметровому. К отметке подошел Гай Дахан, который не переиграл Кирилла Фесюна.

Кстати Кирилл после пенальти еще выполнил несколько сейвов после добивания от соперника.

Отраженный пенальти Фесюна на 48-й минуте

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