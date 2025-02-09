Товарищеские матчи09 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:27
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ВИДЕО. Голкипер Шахтера Фесюн отразил пенальти от игрока Зимбру
Донецкий «Шахтер» неудачно начал второй тайм
09 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:27
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9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».
Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».
На 48-й минуте неудачные действия в защите Артема Бондаренко привели к одиннадцатиметровому. К отметке подошел Гай Дахан, который не переиграл Кирилла Фесюна.
Кстати Кирилл после пенальти еще выполнил несколько сейвов после добивания от соперника.
Отраженный пенальти Фесюна на 48-й минуте
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