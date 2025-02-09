ВИДЕО. Кевин вывел вперед Шахтер в матче против Зимбру

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 22-й минуте «горняки» организовали первую голевую атаку. Педриньо отдал зрячую передачу на Кевина, который в штрафной площадке «Зимбру» уверенно переиграл голкипера.

В первом тайме украинская команда выигрывает со счетом 1:0.

«Горняки» контролируют ход событий.

Гол Кевина на 22-й минуте