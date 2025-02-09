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Товарищеские матчи
09 февраля 2025, 15:01 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:33
544
0

ВИДЕО. Кевин вывел вперед Шахтер в матче против Зимбру

Команды проводят товарищескую игру в Турции

09 февраля 2025, 15:01 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:33
544
0
ВИДЕО. Кевин вывел вперед Шахтер в матче против Зимбру
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».

Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».

На 22-й минуте «горняки» организовали первую голевую атаку. Педриньо отдал зрячую передачу на Кевина, который в штрафной площадке «Зимбру» уверенно переиграл голкипера.

В первом тайме украинская команда выигрывает со счетом 1:0.

«Горняки» контролируют ход событий.

Гол Кевина на 22-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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