Товарищеские матчи09 февраля 2025, 15:01 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:33
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ВИДЕО. Кевин вывел вперед Шахтер в матче против Зимбру
Команды проводят товарищескую игру в Турции
09 февраля 2025, 15:01 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:33
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9-го февраля, донецкий «Шахтер» проводит контрольную игру против молдавского «Зимбру».
Матч играют в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan».
На 22-й минуте «горняки» организовали первую голевую атаку. Педриньо отдал зрячую передачу на Кевина, который в штрафной площадке «Зимбру» уверенно переиграл голкипера.
В первом тайме украинская команда выигрывает со счетом 1:0.
«Горняки» контролируют ход событий.
Гол Кевина на 22-й минуте
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