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  4. Главный тренер клуба АПЛ высказался о травме лидера сборной Украины
Англия
09 февраля 2025, 14:52 |
314
0

Главный тренер клуба АПЛ высказался о травме лидера сборной Украины

Дэвид Мойес решил не рисковать здоровьем Виталия Миколенко

09 февраля 2025, 14:52 |
314
0
Главный тренер клуба АПЛ высказался о травме лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес объяснил, почему украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко пропустил матч 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута» (0:2):

«Будет ли он готов сыграть в следующем поединке? Надо подождать и посмотреть. Утром он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, и мы хотели быть немного осторожнее и решили не рисковать им».

В сезоне 2024/25 Виталий Миколенко провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Дэвид Мойес Эвертон травма Кубок Англии по футболу Борнмут Виталий Миколенко
Дмитрий Вус Источник: ФК Эвертон
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