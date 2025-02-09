Главный тренер клуба АПЛ высказался о травме лидера сборной Украины

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес объяснил, почему украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко пропустил матч 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута» (0:2):

«Будет ли он готов сыграть в следующем поединке? Надо подождать и посмотреть. Утром он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, и мы хотели быть немного осторожнее и решили не рисковать им».

В сезоне 2024/25 Виталий Миколенко провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.