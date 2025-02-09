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Украина. Первая лига
09 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:39
768
1

Без новичков. Стал известен состав Шахтера в матче с Зимбру

«Горняки» сыграют контрольную игру с представителями Молдовы

09 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:39
768
1
Без новичков. Стал известен состав Шахтера в матче с Зимбру
Getty Images/Global Images Ukraine. Вінісіус

9-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором будут соревноваться донецкий «Шахтер» и молдавский «Зимбру».

Матч состоится в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan», начало в 14:30.

Главный тренер «горняков» определился с основным составом команды.

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Зимбру Кишинев стартовые составы Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Фанькин кот
Облом для дынамофанов! В составе Шахтёра - 6 украинцев! Хотя это всего лишь товарняк, здесь лимит на легов не действует.
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