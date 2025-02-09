Без новичков. Стал известен состав Шахтера в матче с Зимбру

9-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором будут соревноваться донецкий «Шахтер» и молдавский «Зимбру».

Матч состоится в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan», начало в 14:30.

Главный тренер «горняков» определился с основным составом команды.

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.