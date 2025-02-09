Украина. Первая лига09 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:39
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Без новичков. Стал известен состав Шахтера в матче с Зимбру
«Горняки» сыграют контрольную игру с представителями Молдовы
09 февраля 2025, 14:10 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:39
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9-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором будут соревноваться донецкий «Шахтер» и молдавский «Зимбру».
Матч состоится в Анталии (Турция), на поле стадиона «Cullinan», начало в 14:30.
Главный тренер «горняков» определился с основным составом команды.
«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.
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