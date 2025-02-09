Игрок молодежной сборной Украины получил травму в Турции

Как стало известно Sport.ua, зимний новичок Карпат Илья Квасница не сможет принять участия в очередных спаррингах «зелено-белых» на зарубежном этапе подготовки в Турции.

По имеющимся данным, у Квасницы мышечная контузия и он проходит курс реабилитации. Тем не менее, есть основания надеяться, что игрок молодежной сборной Украины успеет вернуться в строй до начала второй части сезона.

Сейчас Карпаты занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что Карпаты разгромили Динамо из Батуми на сборах в Турции.