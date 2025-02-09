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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 13:44 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:11
1006
0

Игрок молодежной сборной Украины получил травму в Турции

Квасница Карпатам на сборах уже не поможет

09 февраля 2025, 13:44 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:11
1006
0
Игрок молодежной сборной Украины получил травму в Турции
ФК Карпаты. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, зимний новичок Карпат Илья Квасница не сможет принять участия в очередных спаррингах «зелено-белых» на зарубежном этапе подготовки в Турции.

По имеющимся данным, у Квасницы мышечная контузия и он проходит курс реабилитации. Тем не менее, есть основания надеяться, что игрок молодежной сборной Украины успеет вернуться в строй до начала второй части сезона.

Сейчас Карпаты занимают шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что Карпаты разгромили Динамо из Батуми на сборах в Турции.

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Илья Квасница Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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