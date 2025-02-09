ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал украинского футболиста

Украинский полузащитник «Райо Вальекано» Марко Подоляк официально подписал контракт с «Леганесом».

Пока неизвестно, за какую именно команду «Леганеса» будет выступать 20-летний футболист. Так же неизвестно, на какой срок был подписан договор и на каких условиях игрок покинул «Райо Вальекано», в котором он числился в команде С.

Напомним, Марко Подоляк стал игроком «Райо Вальекано» только в сентябре 2024 года. До этого он выступал за юношеские команды киевского «Динамо», английский «Брекнелл» и вторую команду «Вислы» (Плоцк, Польша). В активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не заигран ни за одну сборную Украины.