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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:30
404
0

«Он больше знает». Луценко вспомнил разговор с Лобановским

Экс-вратарь «Динамо» рассказал о разговоре с Лобановским о своей травме

09 февраля 2025, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:30
404
0
«Он больше знает». Луценко вспомнил разговор с Лобановским
ФК Динамо Киев. Тарас Луценко

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко рассказал о разговоре с легендарным наставником «бело-синих» Валерием Лобановским в лифте.

«Бывали разве что индивидуальные разговоры. Хотя однажды перед началом сезона я получил травму, когда уже был игроком уралана.

Мне разрешили восстанавливаться на базе «Динамо», и мы пересеклись с Валерием Васильевичем в лифте. Он мне сказал несколько слов, и я понял, что он больше знает о моей травме, чем я сам», – сказал Луценко.

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».

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Тарас Луценко Динамо Киев Валерий Лобановский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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