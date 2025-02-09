«Он больше знает». Луценко вспомнил разговор с Лобановским

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко рассказал о разговоре с легендарным наставником «бело-синих» Валерием Лобановским в лифте.

«Бывали разве что индивидуальные разговоры. Хотя однажды перед началом сезона я получил травму, когда уже был игроком уралана.

Мне разрешили восстанавливаться на базе «Динамо», и мы пересеклись с Валерием Васильевичем в лифте. Он мне сказал несколько слов, и я понял, что он больше знает о моей травме, чем я сам», – сказал Луценко.

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».