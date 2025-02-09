Украина. Премьер лига09 февраля 2025, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:30
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«Он больше знает». Луценко вспомнил разговор с Лобановским
Экс-вратарь «Динамо» рассказал о разговоре с Лобановским о своей травме
09 февраля 2025, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:30
404
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Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко рассказал о разговоре с легендарным наставником «бело-синих» Валерием Лобановским в лифте.
«Бывали разве что индивидуальные разговоры. Хотя однажды перед началом сезона я получил травму, когда уже был игроком уралана.
Мне разрешили восстанавливаться на базе «Динамо», и мы пересеклись с Валерием Васильевичем в лифте. Он мне сказал несколько слов, и я понял, что он больше знает о моей травме, чем я сам», – сказал Луценко.
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