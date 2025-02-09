Андрей КЛИЩУК: «Пять пропущенных – это очень много»

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Раннерса» (1:5).

– Андрей, как прокомментируешь игру?

– Очень полезный для нас спарринг. Обидно, что мы проиграли, тем более с таким счетом, но это пойдет нам на пользу. Мы должны с первых минут включаться, агрессивно играть и показывать тот футбол, на который мы способны, который от нас требует тренерский штаб.

– В чем причины такого количества пропущенных голов?

– Пять мячей – это очень много. Но в футболе иногда такое случается. Наверное, лучше пропустить в одной игре пять мячей, чем в пяти играх по одному. Эти голы – определенный материал для команды, над которым надо поработать, чтобы в следующих играх сохранять свои ворота «на ноль».

– Соперник создал много проблем?

– Это крепкий и техничный соперник, который качественно идет в прессинг. Трудно, но, я считаю, что с ними можно играть. Однако, повторюсь, что надо выходить с максимальным настроем и играть с первых минут. Такие спарринги очень интересны и полезны. Если мы больше будем играть с такими командами – больше и скорее будем расти.