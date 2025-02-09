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  4. Андрей КЛИЩУК: «Пять пропущенных – это очень много»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 09 февраля 2025, 13:07
145
0

Андрей КЛИЩУК: «Пять пропущенных – это очень много»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Рандерса»

09 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 09 февраля 2025, 13:07
145
0
Андрей КЛИЩУК: «Пять пропущенных – это очень много»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Раннерса» (1:5).

– Андрей, как прокомментируешь игру?

– Очень полезный для нас спарринг. Обидно, что мы проиграли, тем более с таким счетом, но это пойдет нам на пользу. Мы должны с первых минут включаться, агрессивно играть и показывать тот футбол, на который мы способны, который от нас требует тренерский штаб.

– В чем причины такого количества пропущенных голов?

– Пять мячей – это очень много. Но в футболе иногда такое случается. Наверное, лучше пропустить в одной игре пять мячей, чем в пяти играх по одному. Эти голы – определенный материал для команды, над которым надо поработать, чтобы в следующих играх сохранять свои ворота «на ноль».

– Соперник создал много проблем?

– Это крепкий и техничный соперник, который качественно идет в прессинг. Трудно, но, я считаю, что с ними можно играть. Однако, повторюсь, что надо выходить с максимальным настроем и играть с первых минут. Такие спарринги очень интересны и полезны. Если мы больше будем играть с такими командами – больше и скорее будем расти.

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Андрей Клищук товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рандерс
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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