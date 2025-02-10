Будущее суперзвезды Реала висит на волоске. К этому причастен Мбаппе

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист разозлен на главного тренера команды Карло Анчелотти из-за того, что коуч продолжает периодически использовать его в центре нападения, где Винисиус чувствует себя некомфортно.

Сам итальянец понимает, что на позиции центрфорварда Жуниор не может проявить свои лучшие качества, но вынужден использовать его там, чтобы Килиан Мбаппе мог играть на левом фланге атаки и демонстрировать свой лучший футбол.

Журналисты издания утверждают, что будущее игрока в клубе буквально «висит на волоске».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор отклонил предложение «Реала» о продлении контракта.