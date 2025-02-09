«Серьезно работаем». Иностранный тренер рассказал, на что способно Полесье

Чилийский тренер житомирского «Полесья» Франциско Серрано, который в «стае» работает ассистентом Имада Ашура, рассказал, на что на данный момент способна команда:

«Я не хочу говорить о том, что может произойти в мае или в конце сезона. Что я могу заверить и подтвердить, так это то, что сегодня вместе с клубом, вместе с игроками и вместе с персоналом мы серьезно работаем над тем, чтобы построить конкурентоспособную команду, которая может серьезно конкурировать в чемпионате.

Хотелось бы закончить сезон с таким ощущением, что я сделал все, что мог. Тогда результат скажет сам за себя. Но каким бы ни был результат, я очень хочу, чтобы в конце сезона было такое ощущение, что мне больше нечего дать. Я отдал все, что имею. Это для меня будет означать успех».