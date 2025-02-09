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  4. «Серьезно работаем». Иностранный тренер рассказал, на что способно Полесье
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 11:48 |
86
0

«Серьезно работаем». Иностранный тренер рассказал, на что способно Полесье

Франциско Серрано не хочет делать прогнозы

09 февраля 2025, 11:48 |
86
0
«Серьезно работаем». Иностранный тренер рассказал, на что способно Полесье
ФК Полесье. Франциско Серрано

Чилийский тренер житомирского «Полесья» Франциско Серрано, который в «стае» работает ассистентом Имада Ашура, рассказал, на что на данный момент способна команда:

«Я не хочу говорить о том, что может произойти в мае или в конце сезона. Что я могу заверить и подтвердить, так это то, что сегодня вместе с клубом, вместе с игроками и вместе с персоналом мы серьезно работаем над тем, чтобы построить конкурентоспособную команду, которая может серьезно конкурировать в чемпионате.

Хотелось бы закончить сезон с таким ощущением, что я сделал все, что мог. Тогда результат скажет сам за себя. Но каким бы ни был результат, я очень хочу, чтобы в конце сезона было такое ощущение, что мне больше нечего дать. Я отдал все, что имею. Это для меня будет означать успех».

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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