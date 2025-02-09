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  4. ЭЛИАС: «Перейдя в Шахтер, я воплотил в жизнь свою мечту»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 11:23 |
440
2

ЭЛИАС: «Перейдя в Шахтер, я воплотил в жизнь свою мечту»

Кауа Элиас заявил, что очень рад присоедениться к «Шахтеру»

09 февраля 2025, 11:23 |
440
2
ЭЛИАС: «Перейдя в Шахтер, я воплотил в жизнь свою мечту»
ФК Шахтер Донецк. Кауа Элиас

Новичок донецкого «Шахтера» Кауа Элиас дал первое интервью как игрок донецкого клуба. Футболист заявил, что очень хотел присоединиться к «горнякам».

– Элиас, ты официально стал игроком «Шахтера». Добро пожаловать в нашу большую «оранжево-черную» семью! Поделись впечатлениями от первых минут вместе с командой и мыслями по поводу перехода в клуб?

– Счастлив присоединиться к команде! Я претворил в жизнь свою мечту и мечту семьи. С первых минут пребывания здесь, в «Шахтере», я почувствовал дружескую атмосферу. Также очень приятно, что столько бразильцев в команде, поэтому моя адаптация пройдет максимально легко. У меня была возможность пообщаться с ними на ужине: очень милые люди, приятные и любезные. Это касается и всех в этом клубе. Буду прилагать максимум усилий, чтобы достойно представлять «Шахтер» на всех уровнях.

– Когда узнал, что тобой интересуется «Шахтер», каким был первый ответ?

– Все произошло очень интересно. Я как раз вернулся с тренировки, а дома были гости, которые общались с отцом. Краем уха я услышал разговор, где фигурировало слово «Шахтер», речь шла об интересе ко мне. Тогда я двинулся в свою комнату и несколько минут сидел неподвижно в кресле – не мог поверить в этот интерес. А потом, когда подтвердились эти действительно серьезные разговоры, я даже не думал дважды.

– А при принятии тобой этого решения, что сыграло ключевую роль?

– Пожалуй, прежде всего, что в команде очень много моих земляков, бразильских игроков. Как я отмечал ранее, это, конечно, влияет на более легкий процесс адаптации. Также «Шахтер» – команда с хорошей историей, большим количеством достижений и отличным именем, в том числе в Бразилии. А еще я хотел бы попробовать пожить в новой стране, потому уверен, что это был хороший выбор.

– Поговорим о тебе как игроке и о том, что ты можешь дать «Шахтеру». Расскажи о своих сильных качествах, охарактеризуй себя.

– Я – центральный нападающий с отличным голевым чутьем, могу хорошо играть головой, хорошо действую в штрафной площадке и за ее пределами, умею набирать скорость довольно легко. Уверен, что с перечисленными скиллами я смогу приносить пользу команде, ведь это моя главная цель во время пребывания в клубе.

– Какой игровой номер выбрал и почему?

– Номер 19. Это символическое для меня число – день, когда родилась моя бабушка. И также очень красивый номер, поэтому уверен, что выступая под ним, смогу демонстрировать свои лучшие качества.

– Большинство людей в Бразилии очень хорошо знают «Шахтер», пожалуй, и ты не исключение. Что ты знал о «Шахтере»? Может, следил за бразильскими экс-игроками клуба?

– Безусловно, «Шахтер» – это хорошо известная команда в Бразилии, также хороший бэкграунд в Лиге чемпионов, поэтому я знаю клуб с тех пор, как маленьким мальчиком наблюдал за матчами самого престижного европейского турнира. Так, как вы справедливо заметили, многие бразильские игроки также здесь выступали. У меня была возможность играть в одной команде с Дугласом Костой в прошлом году, и он был одним из тех, кто посоветовал мне переход сюда. Также знаю, что раньше в Шахтере выступал центральный защитник Марлон, с которым мы пересекались во Флуминенсе. Поэтому у меня было достаточно хороших отзывов об этом месте.

– Знаем, что наши бразильцы очень ждали твоего приезда. О чем вы общались?

– Да, мы действительно имели возможность немного пообщаться на ужине: милый разговор о каких-то личных вещах и о клубе. Говорили, что это очень хорошее место с большим количеством перспектив. В целом общались о потенциале, который здесь есть для каждого из нас. И, как я отмечал ранее, считаю это хорошим местом для личного роста и прогресса всей команды в целом.

– Каким видишь свое развитие в «Шахтере» и какие цели ставишь?

– Хочу стать чемпионом Украины, сыграть в Лиге чемпионов и выиграть ее. Хочу забивать много голов и навсегда вписать свое имя в историю клуба, чтобы фаны меня запомнили.

– Ты вспомнил о наших болельщиках, и у тебя есть прекрасная возможность к ним обратиться.

– Хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, с какой теплотой они меня встретили. Очень рад быть здесь и искренне надеюсь, что смогу достойно отблагодарить вас своими голами и эффектной игрой на футбольном поле!

– Ти згадав про наших уболівальників, тож маєш чудову нагоду до них звернутися.

– Хочу подякувати всім за підтримку, за те, з якою теплотою вони мене зустріли. Надзвичайно радий бути тут і щиро сподіваюся, що зможу достойно віддячити вам своїми голами та ефектною грою на футбольному полі!

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Кауа Элиас Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Артур Отаманчук
Вся Украина знает, что для жителей лдыныры враньё основное качество, так что он попал в свою команду.
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Lulinnha
Элиас: С детства мечтал стать кротом. Выйти на поле Донбасс арены. Увидеть местное быдло в оранжевых касках. Орущих матом и распивающих дешёвый пивас... 
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