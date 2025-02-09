Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал лучшего украинского настоящего голкипера. Специалист отметил Георгия Бущана, Анатолия Трубина, Андрея Лунина и Дмитрия Ризныка.

– Назовите свою тройку лучших украинских вратарей нынешнего поколения?

– 1. Георгий Бущан, 2. Анатолий Трубин, 3. Андрей Лунин. Но я еще четвёртое место отдал бы Дмитрию Ризныку.

Бущан после перехода в Аль-Шабаб провел два матча и пропустил четыре мяча. Трубин в текущем сезоне сыграл 32 встречи, пропустил 31 мяч и 14 раз сыграл на ноль. Лунин в этой кампании принял участие в восьми поединках (12 пропущенных голов и три «сухих» игры).

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».