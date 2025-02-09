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  4. Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 11:03 |
1183
0

Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин

Тарас Луценко похвалил Георгия Бущана

09 февраля 2025, 11:03 |
1183
0
Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал лучшего украинского настоящего голкипера. Специалист отметил Георгия Бущана, Анатолия Трубина, Андрея Лунина и Дмитрия Ризныка.

– Назовите свою тройку лучших украинских вратарей нынешнего поколения?

– 1. Георгий Бущан, 2. Анатолий Трубин, 3. Андрей Лунин. Но я еще четвёртое место отдал бы Дмитрию Ризныку.

Бущан после перехода в Аль-Шабаб провел два матча и пропустил четыре мяча. Трубин в текущем сезоне сыграл 32 встречи, пропустил 31 мяч и 14 раз сыграл на ноль. Лунин в этой кампании принял участие в восьми поединках (12 пропущенных голов и три «сухих» игры).

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».

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Тарас Луценко Георгий Бущан Анатолий Трубин Андрей Лунин Дмитрий Ризнык
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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