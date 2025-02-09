Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин
Тарас Луценко похвалил Георгия Бущана
Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал лучшего украинского настоящего голкипера. Специалист отметил Георгия Бущана, Анатолия Трубина, Андрея Лунина и Дмитрия Ризныка.
– Назовите свою тройку лучших украинских вратарей нынешнего поколения?
– 1. Георгий Бущан, 2. Анатолий Трубин, 3. Андрей Лунин. Но я еще четвёртое место отдал бы Дмитрию Ризныку.
Бущан после перехода в Аль-Шабаб провел два матча и пропустил четыре мяча. Трубин в текущем сезоне сыграл 32 встречи, пропустил 31 мяч и 14 раз сыграл на ноль. Лунин в этой кампании принял участие в восьми поединках (12 пропущенных голов и три «сухих» игры).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цапли уничтожили Олимпию из Гондураса в товарищеском матче со счетом 5:0
Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву