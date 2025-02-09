Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
Тарас Луценко отметил Александра Рыбку
Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал футболиста, который мог добиться гораздо большего в своей карьере. Специалист отметил талант Александра Рыбки.
«Когда я вернулся, то в команде были Александр Шовковский, Виталий Рева и я. Через некоторое время я получил травму и подавшего надежды Александра Рыбку подтянули к основанию. В своей карьере он показал солидный уровень и в Динамо, и в Оболони, и в Шахтере.
Сейчас мы с ним часто пересекаемся, потому что его сын занимается в динамовской школе. Однако могу сказать, что Саша не до конца реализовал свой потенциал, он мог бы достичь большего», – сказал Луценко.
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