Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал футболиста, который мог добиться гораздо большего в своей карьере. Специалист отметил талант Александра Рыбки.

«Когда я вернулся, то в команде были Александр Шовковский, Виталий Рева и я. Через некоторое время я получил травму и подавшего надежды Александра Рыбку подтянули к основанию. В своей карьере он показал солидный уровень и в Динамо, и в Оболони, и в Шахтере.

Сейчас мы с ним часто пересекаемся, потому что его сын занимается в динамовской школе. Однако могу сказать, что Саша не до конца реализовал свой потенциал, он мог бы достичь большего», – сказал Луценко.

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».