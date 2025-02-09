Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 10:36 |
1328
3

Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя

Тарас Луценко отметил Александра Рыбку

09 февраля 2025, 10:36 |
1328
3
Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
ФК Динамо Киев. Александр Рыбка

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко назвал футболиста, который мог добиться гораздо большего в своей карьере. Специалист отметил талант Александра Рыбки.

«Когда я вернулся, то в команде были Александр Шовковский, Виталий Рева и я. Через некоторое время я получил травму и подавшего надежды Александра Рыбку подтянули к основанию. В своей карьере он показал солидный уровень и в Динамо, и в Оболони, и в Шахтере.

Сейчас мы с ним часто пересекаемся, потому что его сын занимается в динамовской школе. Однако могу сказать, что Саша не до конца реализовал свой потенциал, он мог бы достичь большего», – сказал Луценко.

Ранее Тарас Луценко рассказал о первой зарплате в «Динамо».

По теме:
«Серьезно работаем». Иностранный тренер рассказал, на что способно Полесье
ЭЛИАС: «Перейдя в Шахтер, я воплотил в жизнь свою мечту»
Луценко назвал лучшего украинского голкипера. Не Трубин и не Лунин
Тарас Луценко Александр Рыбка Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 09 февраля 2025, 10:11 1
Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 9 февраля в 13:30 по Киеву

Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Футзал | 08 февраля 2025, 17:11 0
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу

Сборная Украины после четырех туров имеет 12 очков из 12 возможных

Модрич установил интересное достижение в матче против Атлетико в Ла Лиге
Футбол | 09.02.2025, 10:17
Модрич установил интересное достижение в матче против Атлетико в Ла Лиге
Модрич установил интересное достижение в матче против Атлетико в Ла Лиге
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Бокс | 09.02.2025, 09:08
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 08.02.2025, 20:15
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
а ты себя реализовал пипец как---как вспомню матч с мальтийской командой в квалификации к ЛЧ та и вздрогну от ужаса...раз поставили в ворота за 100 лет и то чудил так как дети не чудят
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 28
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
07.02.2025, 15:32 10
Теннис
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 2
Футбол
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем