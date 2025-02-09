Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 9 февраля

9 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) начнутся матчи 1-го раунда в одиночном разряде.

В воскресенье на корты Катара выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 7 февраля, воскресенье

WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Grandstand 2. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез [WC]