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WTA
09 февраля 2025, 06:08 |
274
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 9 февраля

Во вторник на корты Катара из украинок выйдет только Марта Костюк

09 февраля 2025, 06:08 |
274
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 9 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) начнутся матчи 1-го раунда в одиночном разряде.

В воскресенье на корты Катара выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 7 февраля, воскресенье

WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Grandstand 2. 3-й запуск (не ранее 16:00)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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