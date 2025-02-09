WTA09 февраля 2025, 06:08 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 9 февраля
Во вторник на корты Катара из украинок выйдет только Марта Костюк
09 февраля 2025, 06:08 |
274
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9 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) начнутся матчи 1-го раунда в одиночном разряде.
В воскресенье на корты Катара выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 7 февраля, воскресенье
WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала
Grandstand 2. 3-й запуск (не ранее 16:00)
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез [WC]
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