9 февраля в Роттердаме, состоится финал мужского турнира по теннису, в котором сыграют Карлос Алькарас (АТР 3) и Алекс де Минаур (АТР 8). Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Карлос Алькарас

Известный испанец ожидаемо добрался до финала турнира, где он первый сеяный. Алькарас начал с непростой победы над своим бывшим обидчиком, имя которого невероятно сложно выговорить – Ботик Ван де Зандсхюлп 7:6, 3:6, 6:1. Далее «Карлитос» не заметил Андреа Вавассори и Педро Мартинеса, обыграв их с одинаковым счетом 6:2, 6:1.

Серьезно пришлось постараться в полуфинале против поляка Хуберта Хуркача, где для победы понадобилось три сета – 6:4, 6:7, 6:3. На этом турнире у Алькараса нестабильная первая подача, от 56% до 72%, чем выше, тем легче он побеждает.

Остался неприятный осадок от Aus Open, где испанец вылетел в четвертьфинале. Вроде и не зазорно проиграть самому Джоковичу, но именно Алькарас считался фаворитом той встречи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Алекс де Минаур

Австралийца долгое время считали «мальчиком» с большим будущим, в основном из-за его скорости на корте. Но Де Минауру 25 лет, шлемов он пока не выигрывал, и даже не приближался к подобном титулам, место в топ-10 тоже выглядит неплохо, хотя от него ждали большего.

На этом турнире не отдал ни сета, уверенно обыграв всех своих соперников. В первом круге была победа над когда-то сильным бельгийцем Давидом Гоффеном – 6:2, 6:4, далее прошел чеха Якуба Меншика – 6:4, 6:4. Не стал проблемой немец Даниель Альтмайер – 6:1, 6:4. В полуфинале, понадобилось чуть больше часа, чтоб разгромить итальянца Маттия Белуччи – 6:1, 6:2.

«Демон» иногда выглядит блестяще против середняков, но показывает бледную игру против топ-теннисистов, на Aus Open он проиграл в четвертьфинале Синнеру – 3:6, 2:6, 1:6, сильно огорчив местную публику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Личные встречи

Соперники встречались дважды, оба матча прошли в интересной борьбе, первая игра состоялась на грунтовом турнире в Барселоне в 2022-м году, тогда испанец выиграл – 6:7, 7:6, 6:4. Вторая битва состоялась на лондонском травяном турнире, в 2023-м году, и снова одержал победу Алькарас – 6:4, 6:4.

Прогноз

Теннисисты сыграют между собой в третий раз, но впервые на харде. За титул сразятся игроки из топ-10, а это уже точно интересно. Оба спортсмена обладают скоростью и техникой, но все-таки Алькарас будет фаворитом этой пары. Есть большие сомнения, что Де Минаур сможет размочить счет в очных встречах. Я думаю, испанец подтвердит статус фаворита, поставлю на его успех с форой -3,5 гейма за коэффициент 1.75.