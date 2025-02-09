Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз на финал АТP 500 в Роттердаме
ATP
09 февраля 2025, 05:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 05:40
23
0

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз на финал АТP 500 в Роттердаме

Решающий матч на турнире в Нидерландах начнется 9 февраля в 16:30 по Киеву

09 февраля 2025, 05:29 | Обновлено 09 февраля 2025, 05:40
23
0
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз на финал АТP 500 в Роттердаме
Коллаж Sport.ua

9 февраля в Роттердаме, состоится финал мужского турнира по теннису, в котором сыграют Карлос Алькарас (АТР 3) и Алекс де Минаур (АТР 8). Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Карлос Алькарас

Известный испанец ожидаемо добрался до финала турнира, где он первый сеяный. Алькарас начал с непростой победы над своим бывшим обидчиком, имя которого невероятно сложно выговорить – Ботик Ван де Зандсхюлп 7:6, 3:6, 6:1. Далее «Карлитос» не заметил Андреа Вавассори и Педро Мартинеса, обыграв их с одинаковым счетом 6:2, 6:1.

Серьезно пришлось постараться в полуфинале против поляка Хуберта Хуркача, где для победы понадобилось три сета – 6:4, 6:7, 6:3. На этом турнире у Алькараса нестабильная первая подача, от 56% до 72%, чем выше, тем легче он побеждает.

Остался неприятный осадок от Aus Open, где испанец вылетел в четвертьфинале. Вроде и не зазорно проиграть самому Джоковичу, но именно Алькарас считался фаворитом той встречи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Алекс де Минаур

Австралийца долгое время считали «мальчиком» с большим будущим, в основном из-за его скорости на корте. Но Де Минауру 25 лет, шлемов он пока не выигрывал, и даже не приближался к подобном титулам, место в топ-10 тоже выглядит неплохо, хотя от него ждали большего.

На этом турнире не отдал ни сета, уверенно обыграв всех своих соперников. В первом круге была победа над когда-то сильным бельгийцем Давидом Гоффеном – 6:2, 6:4, далее прошел чеха Якуба Меншика – 6:4, 6:4. Не стал проблемой немец Даниель Альтмайер – 6:1, 6:4. В полуфинале, понадобилось чуть больше часа, чтоб разгромить итальянца Маттия Белуччи – 6:1, 6:2.

«Демон» иногда выглядит блестяще против середняков, но показывает бледную игру против топ-теннисистов, на Aus Open он проиграл в четвертьфинале Синнеру – 3:6, 2:6, 1:6, сильно огорчив местную публику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Личные встречи

Соперники встречались дважды, оба матча прошли в интересной борьбе, первая игра состоялась на грунтовом турнире в Барселоне в 2022-м году, тогда испанец выиграл – 6:7, 7:6, 6:4. Вторая битва состоялась на лондонском травяном турнире, в 2023-м году, и снова одержал победу Алькарас – 6:4, 6:4.

Прогноз

Теннисисты сыграют между собой в третий раз, но впервые на харде. За титул сразятся игроки из топ-10, а это уже точно интересно. Оба спортсмена обладают скоростью и техникой, но все-таки Алькарас будет фаворитом этой пары. Есть большие сомнения, что Де Минаур сможет размочить счет в очных встречах. Я думаю, испанец подтвердит статус фаворита, поставлю на его успех с форой -3,5 гейма за коэффициент 1.75.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
09.02.2025 -
16:30
Алекс де Минаур
Фора Алькараса (-3.5) 1.75 Сделать ставку
По теме:
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алькарас и Хуркач за 2.5 часа определили второго финалиста в Роттердаме
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур прогнозы прогнозы на теннис ATP Роттердам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Футзал | 08 февраля 2025, 17:11 0
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу

Сборная Украины после четырех туров имеет 12 очков из 12 возможных

Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Бокс | 09 февраля 2025, 01:34 5
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина

Состоялся большой вечер бокса в Манчестере

Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 08.02.2025, 20:15
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал
Теннис | 08.02.2025, 20:51
ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал
ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 2
Бокс
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 2
Футбол
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 2
Футбол
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
08.02.2025, 12:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем