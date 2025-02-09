Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Японец в поединке против «Челси» забил гол
Каору Митома в матче против «Челси» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (8 – 9).
8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Брайтон» и «Челси». Встреча завершилась победой «чаек» со счетом 2:1. Митома забил победный гол на 57-й минуте поединка.
В АПЛ Каору забил 5 голов и отдал 3 ассиста, в Кубке Англии – 1 гол.
В текущем сезоне японский нападающий провел 27 матчей во всех турнирах. Противник «Брайтона» определится 10 февраля во время жеребьевки 1/8 финала.
Kaoru Mitoma G/A:— StatMuse FC (@statmusefc) February 8, 2025
9 — This season
8 — Last season pic.twitter.com/KAZt2T5CGY
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