Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Англия
09 февраля 2025, 04:42 |
29
0

Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям

Японец в поединке против «Челси» забил гол

09 февраля 2025, 04:42 |
29
0
Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Каору Митома в матче против «Челси» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (8 – 9).

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Брайтон» и «Челси». Встреча завершилась победой «чаек» со счетом 2:1. Митома забил победный гол на 57-й минуте поединка.

В АПЛ Каору забил 5 голов и отдал 3 ассиста, в Кубке Англии – 1 гол.

В текущем сезоне японский нападающий провел 27 матчей во всех турнирах. Противник «Брайтона» определится 10 февраля во время жеребьевки 1/8 финала.

По теме:
«Это было запланировано». Пресс-конференция Марески после вылета из кубка
«Невероятный сезон». Фанаты о победе Борнмута над Эвертоном в Кубке Англии
Брайтон – Челси – 2:1. Чайки заклевали пенсионеров. Видео голов и обзор
Кубок Англии по футболу Брайтон Челси Брайтон - Челси Каору Митома статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Футбол | 08 февраля 2025, 09:37 2
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине

Сергей Матюхин высоко оценил тренерские способности Олега Блохина

Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Бокс | 08 февраля 2025, 12:21 4
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»

Украинский боксер рассказал о поражении от Леймона Брюстера

Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Бокс | 09.02.2025, 01:34
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромила Валлина
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
Футбол | 09.02.2025, 04:01
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 4
Хоккей
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 28
Футбол
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
07.02.2025, 15:32 10
Теннис
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 18
Футбол
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем