Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям

Каору Митома в матче против «Челси» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (8 – 9).

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Брайтон» и «Челси». Встреча завершилась победой «чаек» со счетом 2:1. Митома забил победный гол на 57-й минуте поединка.

В АПЛ Каору забил 5 голов и отдал 3 ассиста, в Кубке Англии – 1 гол.

В текущем сезоне японский нападающий провел 27 матчей во всех турнирах. Противник «Брайтона» определится 10 февраля во время жеребьевки 1/8 финала.