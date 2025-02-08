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Чемпионат Италии
Торино
08.02.2025 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
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Италия
08 февраля 2025, 23:52 |
67
0

Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино

Состоялся последний матч игрового дня 24-го тура Серии А

08 февраля 2025, 23:52 |
67
0
Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино – Дженоа

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч 24-го тура Серии А между «Торино» и «Дженоа».

Команды сыграли в городе Турин, поединок завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче «Торино» – срезал матч в собственные ворота хавбек «грифонов» Мартен Торсбю. Спас «Дженоа» от поражения Андреа Пинамонти, забивший на 68-й минуте.

Хавбек «Дженоа» Русалан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы и пропустил этот поединок.

«Торино» занимает в турнирной таблице Серии А 11 строчку с 27 очками, «Дженоа» имеет на один пункт меньше и идет 12-м.

Серия А. 24-й тур, 8 февраля.

Торино – Дженоа – 1:1
Голы: Торсбю (автогол, 45+2) – Пинамонти 68.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Руслан Малиновский Дженоа Торино чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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