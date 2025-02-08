Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино
Состоялся последний матч игрового дня 24-го тура Серии А
Сегодня, 8 февраля, состоялся матч 24-го тура Серии А между «Торино» и «Дженоа».
Команды сыграли в городе Турин, поединок завершился вничью 1:1.
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Открыл счет в матче «Торино» – срезал матч в собственные ворота хавбек «грифонов» Мартен Торсбю. Спас «Дженоа» от поражения Андреа Пинамонти, забивший на 68-й минуте.
Хавбек «Дженоа» Русалан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы и пропустил этот поединок.
«Торино» занимает в турнирной таблице Серии А 11 строчку с 27 очками, «Дженоа» имеет на один пункт меньше и идет 12-м.
Серия А. 24-й тур, 8 февраля.
Торино – Дженоа – 1:1
Голы: Торсбю (автогол, 45+2) – Пинамонти 68.
#TorinoGenoa termina in parità ⚖️ pic.twitter.com/Gvj8SlUU1T— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 8, 2025
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