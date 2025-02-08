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Испания
08 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:29
550
1

ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико открыл счет в матче с Реалом

Счет в мадридском дерби открыт!

08 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:29
550
1
ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико открыл счет в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

На 39-й минуте гости вышли вперед. Открыл счет в матче на 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.

ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико отрывает счет в матче с Реалом

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Неймовiрно!
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