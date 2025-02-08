ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико открыл счет в матче с Реалом

В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

На 39-й минуте гости вышли вперед. Открыл счет в матче на 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.

ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико отрывает счет в матче с Реалом