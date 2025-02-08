ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико открыл счет в матче с Реалом
Счет в мадридском дерби открыт!
В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Матч начался в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».
На 39-й минуте гости вышли вперед. Открыл счет в матче на 35-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
ВИДЕО. Невероятный Альварес. Атлетико отрывает счет в матче с Реалом
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