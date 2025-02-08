Синякова снялась. Стала известна финальная пара на турнире в Клуж-Напоке

8 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке состоялись матчи 1/2 финала и была определена финальная пара.

Пятая сеяная и 54-я ракетка мира Катерина Синякова не сумела завершить матч против Лючии Бронцетти. Чешка отказалась продолжать борьбу после четырех проигранных геймов.

За трофей Бронцетти поборется против первой ракетки турнира Анастасии Потаповой, которая одолела обидчицу Ангелины Калининой Александру Саснович.

Финал в Клуж-Напоке пройдет 8 февраля в 17:00 по Киеву.

WTA 250 Клуж Напока. 1/2 финала

Анастасия Потапова [1] – Александра Саснович [LL] – 6:3, 7:5

Лючия Бронцетти – Катерина Синякова [5] – 4:0, RET., Синякова