Испания08 февраля 2025, 20:38 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:42
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Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико
Андрей Лунин начнет этот матч в запасе
08 февраля 2025, 20:38 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:42
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В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Карло Анчелотти определился со стартовым составом на этот матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
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