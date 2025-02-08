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Испания
08 февраля 2025, 20:38 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:42
514
0

Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико

Андрей Лунин начнет этот матч в запасе

08 февраля 2025, 20:38 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:42
514
0
Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Карло Анчелотти определился со стартовым составом на этот матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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